محافظ البحيرة تشهد تسليم أجهزة كهربائية لـ18 من العرائس الأيتام المقبلين على الزواج

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تسليم أجهزة كهربائية لـ18 من العرائس الأيتام المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، بواقع 3 أجهزة لكل عروسة مقدمة من مؤسسة العربي، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

يأتي ذلك بحضور إسماعيل داود المدير التنفيذي لمجموعة شركات العربي، وهالة جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وأحمد فرغلي رئيس مركز ومدينة دمنهور، وأحمد الهواش مدير المكتبة.

وهنأت محافظ البحيرة بالزفاف للعرائس وأسرهن، وتمنت لهن حياة سعيدة، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية التي تستهدف المواطن البسيط وتعمل على تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع.

وأكدت دور مؤسسات المجتمع المدني والمشاركات المجتمعية ورجال الأعمال الوطنيين في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

كما أشادت محافظ البحيرة بدور مؤسسة العربي الرائد في رعاية الأسر المستحقة ومحدودي الدخل في مختلف المجالات، موجهه الشكر لكل من يساهم في رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور على المواطنين.

وأعرب المدير التنفيذي لمجموعة شركات العربي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، وهنأت الدكتورة محافظ البحيرة بمناسبة العيد القومي، مؤكداً أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً في المشاركة في أعمال الخير والوصول للفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها.