شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدشين حجر أساس مصنع كيميدي مصر للكيماويات، بنطاق المطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر"، بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، والذي يقام على مساحة 60 ألف متر بإجمالي استثمارات بنحو 30 مليون دولار أمريكي، بهدف إنتاج أكثر من 40.000 طن من هيبوكلوريت الكالسيوم سنويًا.

يقام المشروع على مرحلتين، تنتهى الأولى وتدخل حيز الإنتاج في الأول من مايو 2025، ويوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل مباشرة.

حضر مراسم التدشين Cao hui ، العضو المنتدب عن تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، و Xu qifeng، العضو المنتدب عن شركة تيدا مصر للاستثمار، وZhang zongchao، المدير التنفيذي لشركة كيميدي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة الاقتصادية.

وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بوضع حجر أساس مصنع كيميدي، والذي يضيف إلى سجل قصة نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، التي أصبحت مثالًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي الدولي، مضيفا أن الشراكة حققت حتى اليوم تواجد أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2 مليار دولار ووفرت نحو 50 ألف فرصة عمل.

وأكد جمال الدين، أن الجولة الترويجية الأخيرة بالصين تضمنت توقيع عقود 6 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار على إجمالي مساحة تبلغ 1.2 مليون متر تستهدف تعميق التعاون في مجال إنتاج الطاقة، وتصنيع الزجاج والبروم والكلور القلوي، وغيرها من المشروعات التي تتكامل مع مشروع كيميدي وتمثل نقلة في تصنيع المنتجات الكيميائية الدقيقة، وتتوافق مع استراتيجية الدولة في توطين العديد من القطاعات الصناعية المستهدفة.



وأشار جمال الدين إلى رغبة المنطقة الاقتصادية جعل مشروع كيميدي مصر للكيماويات أكبر قاعدة لإنتاج هيبوكلوريت الكالسيوم في مصر وإفريقيا.

يذكر أن مجموعة كيميدي متخصصة في إنتاج المطهرات التي تحتوي على الكلور والمواد الكيميائية الدقيقة ذات الصلة وتعتمد الشركة على الدعم الفني من جامعة نانكاي الصينية، ولديها 3 قواعد إنتاج في ديتشو، وبينتشو، وتاي إن وغيرها، و3 قواعد إنتاج خارج الصين بإجمالي إنتاج يتخطى 120.000 طن، ما يجعلها أكبر منتج لهيبوكلوريت الكالسيوم في العالم وتصدر منتجاتها إلى روسيا، أوروبا الشرقية، الشرق الأوسط، إفريقيا، جنوب وشرق آسيا، أمريكا الجنوبية.