قال هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن حجم مديونيات القلعة البيضاء وصل إلى 2.5 مليار جنيه، مشددا على أن مسؤولي النادي جاهزون لمقابلة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لحل أزمة أرض فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

صرح نصر خلال استضافته عبر قناة (أون تايم سبورتس) مساء الأحد "الفرع الجديد في 6 أكتوبر كان سينعش خزائن النادي بموارد ضخمة، فهو من أهم مصادر التمويل".

وشدد "مستنداتنا صحيحة، ومجلس إدارة نادي مستعد للذهاب لمقابلة الرئيس السيسي لشرح كل الأمور في هذا الملف، ونثق بشكل كبير بأن رئيس الجمهورية سيحل الأمر، لأنه لا يصح أن يختنق نادي الزمالك في عهده".

وأكد هشام نصر "رغم الأزمات المالية الخانقة، نجحنا في بعض الملفات مثل رفع إيقاف القيد 6 مرات تقريبا، كما حققنا 3 ألقاب، ونتصدر الدوري حاليا، ونتحرك لحل أزمة المديونيات".

وأتم تصريحاته "نقدر رغبة جماهير الزمالك في الفوز بالبطولات، وأحيانا الضغط يتسبب في أخطاء إدارية، وبالفعل ارتكبنا بعض الأخطاء مثل التعاقد مع لاعبين رحلوا سريعا ولم يستفد منهم الفريق".