أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جولة تفقدية لقصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حيث اطلع على مختلف الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية التي يقدمها القصر للجمهور.

وأكد "هنو"، خلال الجولة، أن قصر السينما يمثل منصة مهمة لترسيخ ثقافة الفن السابع داخل المجتمع، ونشر الوعي السينمائي بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي تسهم في بناء الوجدان وتنمية الذائقة الفنية.

ووجه الوزير، الشكر لكل العاملين بالقصر على جهودهم وإخلاصهم في إدارة برامجه وفعالياته، مثمنًا دورهم في جعل القصر مركزًا جاذبًا لعشاق السينما والباحثين عن المعرفة البصرية.

كما أشاد بالورش الفنية التي تابعها خلال جولته، ومنها ورشة السيناريو التي يشرف عليها الدكتور أشرف محمد، وورشة الإخراج التي يقودها المخرج فخر نجيدة، مؤكدًا أن هذه الورش تشكل بيئة تعليمية متكاملة لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها، وإعداد جيل جديد قادر على الإبداع والمنافسة في مجال صناعة السينما.

وتفقد وزير الثقافة، قاعات "سينما الشعب" التي تتيح للجمهور مشاهدة أحدث العروض السينمائية بأسعار مناسبة، بجانب منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي يوفر الكتب والمطبوعات المتخصصة.

كما زار متحف السينما داخل القصر، والذي يضم مجموعة نادرة من الكاميرات والأجهزة السينمائية القديمة، بجانب معروضات توثق مختلف مراحل تطور السينما المصرية؛ ما يعكس قيمة هذا الصرح كمنارة للحفاظ على ذاكرة الفن السابع.

وشدد على أن السينما المصرية تمثل إحدى ركائز القوة الناعمة لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للمبادرات والمشروعات التي تسهم في الحفاظ على ريادتها وتعزيز حضورها محليًا وإقليميًا ودوليًا.