الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون: نتنياهو يتباهى بالسيطرة على ترامب وهذا مهين للغاية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون نفوذ إسرائيل على الولايات المتحدة بأنه "مهين" في هجوم حاد استهدف كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتهم كارلسون خلال مشاركته في بودكاست الصحفي الأمريكي جلين جرينوالد، نتنياهو بالتباهي بسيطرته على ترامب، وفقا لموقع "ياهو نيوز".

وقال كارلسون إن "بيبي (نتنياهو) يقول للناس صراحة: أنا أسيطر على الولايات المتحدة ودونالد ترامب".

وتابع: "هذا ليس تخمينا مني، ولكنها حقيقة نتنياهو يقول ذلك فعلا"، ومضي قائلا: "أتحدى أن يقول أحد أن هذا غير صحيح".

وأكد المذيع السابق في شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن هذا الأمر بالنسبة له كأمريكي مهين للغاية، مضيفا: "لا أستطيع تحمل ذلك، ولا يجب علي تحمله".

ومضى قائلا: "أنا أهاجم قادتي الذين يسمحون لأمتنا المؤلفة من 350 مليون شخص بأن تُجبر على فعل أشياء ضارة لي ولأطفالي بسبب دولة أخرى"، في إشارة إلى إسرائيل.

وتابع الإعلامي المحافظ: "أليس هذا انتهاكا لأبسط اتفاق بيننا وبين قادتنا وهو أن يمثلونا -على الأقل معظم الأوقات - إنهم لا يفعلون ذلك".

وأضاف: "هناك طقس إذلال مستمر مصمم لأن يجعلنا جميعا مجانين، ويحولنا إلى كارهين"، مؤكدا "لن أقبل بهذا أبدا، ولا يجب أن أقبل به، وليس لدي ما أخجل منه".

ووصف كارلسون الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "توسعية"، مشيرا إلى أن رد منتقديه يقتصر على التطاول الشخصي ووصفه بـ"المتعصب".