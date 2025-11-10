صعدت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 32.7%، على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجعت أسعارها على أساس شهري بنسبة 10.6% وذلك مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما تراجعت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية بنسبة 13.1% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت أسعارها على أساس شهري بنسبة 12.9% وذلك مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وبحسب الإحصاء، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.1%، على أساس سنوى مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 4.5%، والألبان والجبن والبيض 1.7%، والزيوت والدهون 5.1%، ارتفاع والفاكهة 32.7%، والسكر والأغذية السكرية 1.5%، والبن والشاي والكاكاو 4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 13.3%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%، والخضروات بنسبة 13.1%.

على أساس شهري، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبه 1.2%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3، واللحوم والدواجن 0.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، والزيوت والدهون 0.2%، والخضروات بنسبة 12.9%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة %0.4، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.3%، والفاكهة بنسبة 10.6%.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن ارتفاع تكلفة النقل ستؤدي إلى زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو يتراوح بين 25 إلى 50 قرشا فقط للكيلو الواحد، نتيجة لزيادة تكلفة نقل البضائع بنسبة قد تصل إلى 20%.

وقررت لجنة تسعير أسعار المحروقات في اجتماعها في أكتوبر الماضي، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.

واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع ليصل إلى 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، مقابل 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.3% عن شهر سبتمبر 2025.

فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، وذلك أول ارتفاع له منذ مايو الماضي، وفقا للمركزي الإحصاء.

من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة "عربية أون لاين، إن ارتفاع التضخم في الحضر الى 12.5% مقارنة بـ 11.7% على اساس سنوى في اكتوبر الماضي كان متوقع، نتيجة لقرار زيادة اسعار المحروقات الشهر الماضي.