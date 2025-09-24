كوريا تتعهد بتسليم العراق بطاريات للدفاع الجوي مطلع العام المقبل 

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص العراق على تطوير التعاون مع كوريا الجنوبية ولاسيما في مجال التسليح.

وقال السوداني خلال استقباله وزير دفاع كوريا الجنوبية أهن جيوباك "أن لدى الحكومة خطةً وبرنامجاً بملف التسليح وأولوياته التي تندرج ضمن الإتفاقات الموقعة بين البلدين، والعمل على تطويرها عبر اعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيا في برنامج الدفاعات ومنظومة الدفاع الجوي". حسب بيان للحكومة العراقية.

وثمّن مواقف كوريا الجنوبية الداعمة للعراق بمختلف المراحل ومنها في حربه ضد الإرهاب.

وأكد رئيس الحكومة العراقية" أن العلاقات الثنائية يجب أن تكون شاملة خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من حملات تنمية وإعمار وضرورة مضاعفة عدد الشركات الكورية الجنوبية الرصينة للعمل داخل البلاد وفي مختلف القطاعات.

كما أكد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مراحل اكثر تطوراً، ولاسيما عبر تبادل الزيارات الرسمية، والتحضير لإستئناف إجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين قريباً.

وأكد الوزير الكوري على استمرار العمل والتنسيق لتسليم العراق بطريات للدفاع الجوي مطلع العام المقبل وفق الرؤى الاستراتيجية للحكومة ومنها رؤية العراق 2050، ومشروع طريق التنمية، وهو ما عكس ايجابية ومؤثرة في كوريا الجنوبية وفي العديد من دول العالم على تقدم العراق وازدهاره.وحسب البيان حضر اللقاء وزير نظم التسليح في كوريا الجنوبية سيوك جونكن والسفير الكوري الجنوبي لدى العراق.