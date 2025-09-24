رئيس إيران: لم ولن نسعى لإنتاج قنبلة نووية وفقا لفتوى المرشد الإيراني علي خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده أن بلاده لم تسعى يوما لإنتاج قنبلة نووية، ولن تفعل ذلك مستقبلا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قال بزشكيان في كلمته خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أُعلن مرة أخرى في هذا المحفل بوضوح أن إيران لم تسعَ يومًا وراء القنبلة النووية ولن تسعى أبدًا".

وأشار إلى أن هذا القرار يستند إلى فتوى صادرة عن المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتطرق بزشكيان إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني: "الطرف الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة هو إسرائيل، بينما تُفرض العقوبات على إيران".

وكان خامنئي نشر فتوى دينية في ديسمبر 2010، يحرّم استخدام الأسلحة النووية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.