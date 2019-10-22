أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة نجم الفريق محمد صلاح، بعدما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. على الجانب الآخر، شهدت القائمة غياب أرنولد وماتيب، بسبب الإصابة.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في كاحله بمباراة ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج، والتي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد-تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريغي، وكيليهير.