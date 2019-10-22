اليمن: الفريق الأممي ينشر آخر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

استكملت لجنة الرقابة الأممية وتنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال الهندي "أباهيجيت جوها"، نشر نقاط المراقبة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة غرب اليمن، بتثبيت النقطة الرابعة والأخيرة.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه تم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي (منظر الشعبي) جنوب مدينة الحديدة، منوهًا بأن النقطة الرابعة هي آخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى.

وأشار إلى نقاط المراقبة الأربع - التي تم تثبيتها منذ السبت الماضي بمدينة الحديدة على التوالي في قطاعات (الخامري كيلو8 - مدينة الصالح - كيلو16 - حي منظر) - تضم ضباط ارتباط من القوات المشتركة والميليشيات الحوثية ومراقبين من الأمم المتحدة، موضحًا أن هذه النقاط تتولى، بحسب الاتفاق، مراقبة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار؛ تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم.

من جهته.. قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش: "إن المرحلة الثانية من عملية نشر وتثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، ستبدأ بعد نحو أسبوعين من استكمال المرحلة الأولى وتعقبها مرحلة ثالثة تتمثل بنزول ومشاركة المراقبين الدوليين".

وأضاف "الدبيش": "أنه سيعقب تثبيت نقطة المراقبة الرابعة والأخيرة، أسبوعان من امتحان التنفيذ العملي وأعمال المراقبة لضباط الارتباط من الطرفين؛ لتثبيت وقف إطلاق النار"، موضحًا أنه إذا نجحت التجربة خلال فترة أسبوعين من نشر المراقبين ووقف الخروقات والتصعيد، سيتم البدء بالانتقال إلى النقاط التالية في جدول الآلية التنفيذية المتفق عليه وهي (الدريهمي - حيس - الجبلية - الفازة).