التعليم العالي: تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات ورصد المخالفات

وجامعات العاصمة تنهي استعداداتها بإجراءات تضمن النزاهة والشفافية وتشكيل اتحادات تمثل الطلاب بصورة حضارية



أعلن وزير التعليم العالي الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019-2020، حيث من المقرر فتح باب الترشح على الانتخابات 30 أكتوبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئة 3 نوفمبر المقبل، ثم إعلان الكشوف النهائية بعد تلقي الطعون والكشاوى على المرشحين 5 نوفمبر.

وأضاف الوزير، أنه من المقرر إجراء انتخابات الجولة الأولى يوم 10 نوفمبر، وانتخابات الإعادة في اليوم الذي يليه، على أن تجرى اختبارات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات وأمناء اللجان بمجلس اتحاد الجامعة 14 نوفمبر.

ووجه الوزير خطابا إلى رؤساء الجامعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعلان وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وفقًا للجدول الزمنى المرفق.

وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها حتى نهايتها.

من جهته، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، إنه طبقًا للائحة الجديدة يدعو المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته رؤساء الجامعات إلى تنظيم وإجراء الانتخابات، إلا أن المجلس السابق، المنعقد مساء أول الأول، لم يتطرق نهائيًا إلى الانتخابات، مما دفع بوزير التعليم العالي إلى إصدار قرار وزاري بالانتخابات.

وأشار وأوضح المصدر لـ"الشروق"، إلى أن اللائحة تلزم المجلس الأعلى للجامعات بالدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال الفصل الدراسي الأول فقط، موضحًا أن الفصل الدراسي متبقي فيه أقل من شهرين يتخللهما اختبارات نهاية التيرم والميد تيرم، مما دفع وزارة التعليم العالي إلى عقد الانتخابات أثناء اختبارات الميد تيرم.

وقال مستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية، الدكتور طايع عبداللطيف، إن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تحقيق تجربة تحترم النظام وقواعد التنافس، وأن الوزارة لن تسمح بأية مخالفات.

وشدد عبداللطيف في تصريحات لـ"الشروق"، على ضرورة أن يخضع الطلاب خلال الاختيار في الانتخابات الطلابية لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، وأن يكون المعيار الرئيسى في الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية بالجامعات.

وأكد أن اللجنة المشرفة على الانتخابات منعقد بصفة مستمرة لمتابعة العملية الانتخابية بالجامعات والمعاهد حتى تنصيب رؤساء اتحادات الجامعات.

وأعلنت جامعات القاهرة الكبرى استعدادات وكالات الكليات لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارات رعايات الشباب في الجامعات اتخاذ كافة الاستعداد لإجراء الانتخابات، والتي من بينها تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات والتي تراعي وجود كافة الأطراف التي تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة مستعدة لإجراء أي استحقاق طلابي، مشددًا على ضرورة أن تتسم انتخابات اتحادات الطلاب دائما بالنزاهة والشفافية وتجرى وفقًا للائحة الطلابية ولا تتدخل إدارة الجامعة في شأنها.

وأشار الخشت، لـ"الشروق"، إلى توجيهاته لعمداء الكليات بالتنبيه على أهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الطلابية وتشكيل مجلسهم الذي يعبر عنهم بصورة حضارية تليق بطلاب جامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، حرص الجامعة على إجراء انتخابات الطلاب بما يلبي رغباتهم في الاختيار لتمثيلهم تمثيل جيد.

وأضاف نجم في تصريحات لـ"الشروق"، أن الجامعة ستشكل لجنة يرأسها نائبه لشئون التعليم والطلاب لمتابعة الانتخابات أول بأول، موجهًا الطلاب بضرورة التواصل مع مكتبه في حالة وجود شكاوى أو أية مخالفات وتدخلات لحلها.