نفق "كريس ذا ميرينو"، ذلك الخروف الذي تصدر عناوين الصحف الدولية بعد أن وجد سابقًا يتجول ولا يظهر منه شيئا من كثرت الصوف المحيط به، ليحطم رقم قياسي عالمي يبلغ 41 كيلوجراماً من الصوف، حسبما أعلن المسئولين عن رعايته.

كتب مقدمو الرعاية في منظمة "Little Oak Sanctuary" في مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالحزن تجاه فقدان هذه الروح اللطيفة والحكيمة والصديقة وفقا لما نشره موقع "جارديان" البريطاني.

وقال مقدمو الرعاية إن كريس يُعرف بأنه صاحب الرقم القياسي العالمي لأنه نما أثقل الصوف على الإطلاق، وسوف يذكر للجميع أنه كان - شخصًا ما، وليس شيئًا - هنا معنا.

قالت جمعية "RSPCA" (وهي أقدم جمعية لحماية الحيوان في العالم) إنه كان على كريس عبئًا من الصوف الهائل بعد أن وجده الجمهور في عام 2015 يتجول في منطقة بالقرب من العاصمة الأسترالية كانبرا، عندما تم العثور عليه، بدا وكأن كريس كان يتجول لمدة 6 سنوات.

كانت إزالة الصوف ضرورية لإنقاذ حياته، لكنها أكسبته أيضًا رقمًا قياسيًا عالميًا، فقد تم استخراج 41.1 كيلوغراما من كريس، متفوقًا على رقم قياسي سابق بلغ 29 كيلوجرام من الصوف مأخوذ من غنم نيوزيلندي يعرف باسم بيغ بن.

كان يعتقد أن كريس يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات ومن المحتمل أن يكون قد مات في سن الشيخوخة، على الرغم من أن تجربته في الحياة البرية قد تكون أقصرت حياته.

أخبرت "كيت لوك"، المؤسس المشارك لـ"Little Oak Sanctuary ،Canberra Times" أنه تم معرفة خبر موت كريس عندما لم يحضر لتناول الإفطار في 22 من أكتوبر.

وتم التبرع بصوف كريس للمتحف الوطني بأستراليا بواسطة جمعية RSPCA، حيث يقع في علبة زجاجية كبيرة في معرض Old New Land.

وقالت الدكتورة مارثا سير، أمينة المتحف، إن هناك مكان في المتحف تضع فيه الحيوانات في عاطفتنا الوطنية أمرًا مهمًا، وأتوقع أن نرى زوارًا يأتون خلال الأسابيع القليلة الجديدة لإبداء احترامهم لكريس.