روسيا تنفي صحة الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات

صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين اليوم الخميس، بأن جميع الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن محاولة التدخل في العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة، لا أساس لها على الإطلاق.

وفي إشارة إلى تصريحات جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن روسيا وإيران تسعيان للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، قال بيسكوف إنه يعلق على الأمر مع الأسف.

وقال إن الاتهامات تتدفق كل يوم، وكلها لا أساس لها على الإطلاق، ولا تستند إلى أي شيء، إنها تتعلق بأمور السياسة المحلية المتعلقة بالانتخابات (الرئاسية الأمريكية) المقبلة.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، قال أمس إن إيران وروسيا اتخذتا إجراءات للتأثير على الرأي العام فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الشهر المقبل.