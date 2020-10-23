السويد تضيق الخناق على الملاهي الليلية وسط ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السويد، اليوم الخميس، أنها ستحدد عدد رواد الملاهي الليلية بحد أقصى 50 شخصا، وذلك بعد أن أثارت صور حفلات في العاصمة ستوكهولم الغضب في انحاءالبلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت السويد، التي دافعت عن استراتيجيتها لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ولم تفرض تدابير إغلاق صارمة، معدل وفيات أعلى من معظم البلدان الأوروبية الأخرى خلال فصل الربيع.



وكانت السويد تأمل من وراء سياسة "مناعة القطيع" أن يمنح ارتفاع مستوى العدوى بعض الحماية ضد موجة التفشي الثانية، ولكن الأرقام الأخيرة أظهرت زيادة مطردة في عدد الإصابات.



وقال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي بستوكهولم:" آن أوان وقف الحفلات بالملاهي الليلية ."



وأضاف لوفين :"إنه أمر لا يحترم موظفي الرعاية الصحية، الذين عملوا بجد، ليلا ونهارا، عندما يتصفحون صحيفة ما ويجدون صورا من الملاهي الليلية، وقاعات الرقص وهي تعج بالرواد".



وكانت السويد اختارت عدم الإغلاق الإلزامي، وشجعت على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتأكيد على دور الفرد في تحمل المسؤولية بدلا من ذلك.