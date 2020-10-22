شهدت مدن العلمين والضبعة والحمام بمحافظة مطروح، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح رعدية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، منتصف ليلة أمس، وغلق موانئ الصيد أمام حركة الملاحة.

في نفس الوقت، انتظمت حركة المرور على محوري الضبعة العلمين، والطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظة الإسكندرية ومطروح، وذلك بعد أن قامت إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بطول الطرق التي شهدت هطول أمطار غزيرة، فيما تم غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة؛ كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعلن قبل يومين حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة عاصفة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الجاري.