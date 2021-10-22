المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ يزور السعودية بعد غد

يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى المملكة العربية السعودية بعد غد الأحد في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الهدف من زيارة كيري للرياض هو المشاركة مع نظرائه الحكوميين وقادة القطاع الخاص في الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك كيري أيضا أثناء وجوده بالرياض في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن مشاركات كيري من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف للولايات المتحدة، قبيل انعقاد المؤتمر ال(26) للأطراف (كوب 26) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر انطلاقه يوم 31 أكتوبر الجاري في جلاسكو بالمملكة المتحدة.