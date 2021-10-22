أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، أن العراق جاء في المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما استمرت البحرين في تسجيل صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1846 إصابة و26 وفاة، وتماثل 2669 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و43 ألفا و963 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و901 حالة، والشفاء إلى مليون و982 ألفا و232 حالة بنسبة 97%.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1173 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي البحرين، لم تسجل وزارة الصحة أي وفيات متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجلت 59 إصابة جديدة، كما تعافت 71 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و354 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 51 إصابة جديدة و59 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و162 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 537 ألفا و208 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 8 آلاف و774 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 88 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و106 إصابات، وتم تسجيل 135 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 733 ألفا و8 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2128 حالة، وذلك بعد تسجيل وفاة حالتين جديدتين.