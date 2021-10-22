ميركل تهنئ رئيسة الحكومة التونسية على توليها المنصب الجديد

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تهانيها لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، على توليها هذا المنصب.

واعتبرت ميركل تولي امرأة منصب رئيس الحكومة لأول مرة في تونس والعالم العربي أمرًا مشجعًا، مشيرة إلى أن حكومة بودن تواجه تحديات كبيرة.

وأشارت إلى أنه منذ ثورة 2010، حققت تونس إنجازات ديمقراطية مهمة تربط البلاد بشكل وثيق بألمانيا وأوروبا، كما أعربت عن أملها في أن تنجح تونس أكثر في ترسيخ وتعزيز هذه الإنجازات واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتعددية في المجتمع.

وأكدت أن محاربة الفساد ودعم سيادة القانون والإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية تعد مهاما تتطلب الصبر والمثابرة وكذلك الشفافية والحوار والتعاون.

وأعربت ميركل عن استعداد الحكومة الألمانية لمواصلة دعم تونس الديمقراطية كشريك وثيق في طريقها كما تمنت القوة والثقة والنجاح في المهام التي تنتظر بودن.