كشفت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية، تفاصيل مصرع ميكانيكي وإصابة سائق في مشاجرة نشبت بين طرفين، بسبب خلافات على حيازة ورشة ميكانيكا بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول 5 أشخاص "ميكانيكي وشقيقيه وأثنين من أبناء شقيقه"، وطرف ثان 6 أشخاص "سائق وزوجته و4 من أقاربه" بسبب خلافات على حيازة ورشة ميكانيكا ملك السائق كانت مؤأجرة لوالد الميكانيكي.

وبعد وفاة والد الميكانيكي، أراد السائق إنهاء العلاقة التجارية مع الميكانيكي، إلا أنه رفض ذلك ونشبت بينهما مشاجرة تدخل كل طرف لمناصرة قريبه ونتج عن ذلك مصرع الميكانيكي، وإصابة السائق وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة.

وتلقى الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، وطرف ثان 6 أشخاص، بسبب خلافات علي حيازة ورشة ميكانيكا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي المشاجرة واقتيادهم لديوان القسم، وفرض كردون أمني محل المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.