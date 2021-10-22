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تصدر محمد صلاح نجم ليفربول، قائمة شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد أول مرور 8 جولات من منافسة البريميرليج.

وكشفت هوسكورد عن تقييمها لأفضل 10 لاعبين في البريميرليج منذ انطلاق الموسم، وتصدر صلاح القائمة فيما لم يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بها.

وتأتي القائمة التي أعلنت عنها هوسكورد على النحو التالي..

1 - محمد صلاح (ليفربول) - 8.39

2 -إيفان توني (برينتفورد) - 7.69

3 - ألكسندر آرنولد (ليفربول) - 7.66

4 - إيميلي هوبيرج (توتنهام) - 7.53

5 - بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 7.48

6 - سانت ميكسيمان (نيوكاسل) - 7.46

7 - إدوارد ميندي (تشيلسي) - 7.42

8 - ساديو ماني (ليفربول) - 7.42

9 - تاونسند (إيفرتون) - 7.41

10 - جيمي فاردي (ليستر سيتي) - 7.38