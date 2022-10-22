تأجيل محاكمة 57 متهما في «هيكلة اللجنة العليا للإخوان» لـ26 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة إعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا للجماعة واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 26 نوفمبر .



صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وكشفت التحريات، أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان اسـتمرار ولائهم للجامعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.