ميلوني تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا

أدت السياسية الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس سيرجيو ما تاريلا كرئيسة لوزراء البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.



وأدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا في "قصر كويرينال" في روما.



وفي أعقاب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، يبدو أن البلاد على وشك أن يحكمها تحالف يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام) المنتمي ليمين الوسط.



ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراجي مهامه إلى ميلوني في قصر "تشيجي"، المقر الرسمي لرؤساء الوزراء الإيطاليين، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.



ومازال يتعين تأكيد حكومة رئيسة الوزراء (45 عاما)، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.



وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.