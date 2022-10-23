مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالهرم

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، فى مشاجرة نشبت بين طرفين، بسبب خلافات سابقة بمنطقة الهرم، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة شخصين في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين نشوب مشاجرة بين المتوفى "م. ع"، وآخر مصاب، بسبب خلافات سابقة بينهم، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.