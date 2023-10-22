وزير الخارجية الإيراني: المنطقة أشبه ببرميل بارود وأي سوء تقدير يمكن أن يفجرها

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، نظيرته الجنوب إفريقية نالدي باندور، في العاصمة طهران، وبحث معها القضايا الثنائية والإقليمية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال «عبداللهيان» في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إن «المنطقة أشبه ببرميل بارود وأي سوء تقدير يمكن أن يفجرها».

وأكد «رفض طهران لسياسة التهجير القسري التي يريد الاحتلال الإسرائيلي تطبيقها في غزة»، محذرًا واشنطن وإسرائيل بأن «كل الاحتمالات واردة» إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة.

ووصلت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا نالدي باندور، إلى طهران اليوم الأحد على رأس وفد، واجتمعت مع أمير عبد اللهيان فور وصولها.

وأكد الجانبان خال اللقاء، على تطوير التعاون والتفاعلات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.