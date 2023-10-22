بوريل: نواصل الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيواصل الضغط على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن دخول 20 شاحنة فقط غير كافٍ.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»: «20 شاحنة مجرد مساعدة رمزية ولا تشكل أي فرق، في الأوقات العادية تدخل قرابة 100 شاحنة إلى غزة يوميًا، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به».

ولفت إلى «وجوب إدانة ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري»، لكنه أكد «عدم إمكانية القبول بالعقاب الجماعي للمدنيين في غزة»، معقبًا: «لذا نحن بحاجة لمزيد من الجهود وسنواصل الضغط على إسرائيل للسماح بتدفق المزيد من المساعدات».

وأوضح أن «التهجير القسري للفلسطينيين ضد القانون الدولي»، مضيفًا: «نقول مجددًا إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن في نفس الوقت يجب أن تحترم القانون الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحًا جدًا في هذا الأمر ونحن معه شيء».

وأشار إلى «مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة 3 أضعاف، كما أن تعاون الاتحاد مع السلطة الفلسطينية لم يتوقف»، مؤكدا أنهم حريصون على التأكد من عدم ذهاب تلك المساعدات إلى «حماس».

وأكمل: «المساعدات لم تتوقف إنما نعيد النظر سريعًا وسننتهي من ذلك قريبًا ويجب أن نواصل دعم السلطات الفلسطينية، هذه سياسة الاتحاد الأوروبي التي عبرنا عنها في قمة القاهرة للسلام».