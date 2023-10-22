المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نريد تصعيد الهجمات على قطاع غزة

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يريد تصعيد الضربات الجوية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله يوم السبت "علينا أن ندخل إلى المرحلة التالية من الحرب في أفضل الظروف".

وتابع هاجاري خلال مؤتمر صحفي "من اليوم سنزيد الضربات ونقلل الخطر".

لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد بـ"المرحلة المقبلة" الهجوم البري المتوقع على القطاع الساحلي على البحر المتوسط.

ومنذ الهجوم المفاجئ الذي قامت به حماس قبل أسبوعين، قام الجيش الإسرائيلي بقصف العديد من الأهداف في قطاع غزة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن القوات الإسرائيلية ستدخل قطاع غزة "للقيام بمهمة عملياتية واحترافية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش أنه شن هجمات على عشرات المباني الشاهقة في شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة استعدادا لهجوم بري.