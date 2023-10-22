محمود وادي: عائلتي معرضة للإبادة في غزة

ناشد محمود وادي، لاعب المقاولون العرب والمنتخب الفلسطيني جميع المسئولين حول العالم بضرورة التدخل لوقف الحرب على غزة.

وقال محمود وادي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "الوضع في غزة كارثي على الجميع وكل عائلة في غزة معرضة للإبادة حتى عائلتي.. الكهرباء لم تأتِ منذ 8 أيام، وكذلك المياه مقطوعة منذ 13 يومًا، الحياة هناك غير آدمية".

وأضاف: "هناك عائلات فلسطينية انتهت بالكامل، وتم مسحها من السجلات بعد استشهاد جميع أفرادها ولم تجد من يبكي عليها، ولكن صاحب الحق يده قوية، ونحن أصحاب حق، ولن نتنازل عن حقنا مهما تعرضنا لكل أنواع الظلم".

وتابع: "عشت في غزة 21 عامًا ونهضت من تحت الركام في 3 حروب، وكنت أنتظر الموت أكثر من مرة، وكنت أنام وأنا أنظر إلى سقف بيتي وأنتظر أن يسقط فوقي".

وأكمل: "الأمر أكبر بكثير مما نراه في هذه الفترة، أحيانًا لا أقضي إجازتي في غزة لأن الأماكن والأشياء التي ترتبط بها ذاكرتي أصبحت غير موجودة وتدمرت بالكامل".

وواصل: "في غزة الجميع يعرف جيدًا أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية وكأنها قضية مصرية، وهناك نعيش كما في مصر تمامًا، ونشجع الأهلي والزمالك نظرًا للقرب الجغرافي فنحن نعتبر شعبًا واحدًا".

وأردف: "هناك من يحاول تصفية القضية الفلسطينية ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفه واضح وصريح ويرفض تمامًا فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".

وأتم محمود وادي تصريحاته قائلًا: "أتواصل بصعوبة مع عائلتي في غزة، وهناك آخرين لا يستطيعون الاطمئنان على أسرهم.. أناشد الجميع بضرورة إيقاف ما يحدث في غزة لأن الوضع هناك غير آدمي ولا توجد حياة".