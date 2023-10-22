حماس تعلن قصف تجمع للقوات الإسرائيلية قرب بلدة مفكعيم في محيط غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الأحد، أنها قصفت تجمعًا للقوات الإسرائيلية قرب بلدة «مفكعيم» في محيط غزة برشقة صاروخية.

وأمس السبت، أعلنت «كتائب القسام»، قصف مدينة تل أبيب بالصواريخ انطلاقا من قطاع غزة.

وذكرت «القسام»، في بيان، لها أنها قصفت تل أبيب «رداً على المجازر بحق المدنيين».

وإلى جانب قصف تل أبيب، أعلنت «القسام» عن استهداف مدينة سديروت القريبة من قطاع غزة بالصواريخ، كما استهدفت مستوطنات في غلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهاون.

وتواصل الفصائل الفلسطينية المختلفة، وعلى رأسها «كتائب القسام»، و«سرايا القدس» الذراع العسكرية لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، قصف المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بالصواريخ وقذائف الهاون.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ أن أطلقت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الجاري.