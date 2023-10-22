مستشار ألمانيا خلال افتتاح كنيس يهودي: سنقوم بكل شيء لدعم الحياة اليهودية وحمايتها

شارك المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، في افتتاح كنيس يهودي تم بناؤه حديثا بولاية سكسونيا - أنهالت بشرق ألمانيا.



وقال شولتس خلال الافتتاح اليوم: "هذا المعبد اليهودي هنا وسط ديساو يقول: الحياة اليهودية هي جزء من ألمانيا وستبقى كذلك، إنها تنتمي لهنا"، وأضاف أن ألمانيا تقوم بكل شيء لأجل حماية الحياة اليهودية ودعمها.



وبحسب بيانات مدينة ديساو-روسلاو، فإن هذا المعبد هو أول كنيس يهودي يتم بناؤه حديثا في ولاية سكسونيا-أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا.



وإلى جانب شولتس، شارك أيضا سفير إسرائيل بألمانيا رون بروسور، وكذلك رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت راينر هاسلوف، وكذلك نائب رئيس المجلس المركزي لليهود مارك داينوف.



وبعد تصعيد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في الشرق الأوسط الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، وحدوث احتجاجات موالية لفلسطين في عدة أماكن بألمانيا، تم الإعلان عن تشديد الإجراءات الأمنية خلال هذا الافتتاح الذي يحظى باهتمام خاص اليوم في ظل الأوضاع الراهنة.



وبحسب الشرطة، تمت الاستعانة خلال الافتتاح بقوات خاصة من مكتب مكافحة الجريمة بولاية سكسونيا-أنهالت.