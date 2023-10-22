موعد مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته الجدية للمواجهة الحاسمة المرتقبة أمام فريق سيمبا التنزاني، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 2-2 خارج ملعبه أمام فريق سيمبا التزاني، باللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضية في دار السلام.

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، كان قد منح اللاعبين فترة راحة لمدة 24 ساعة بعد وصول الفريق من تنزانيا إلى القاهرة.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور ربع النهائي من السوبر الإفريقي.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).