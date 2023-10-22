خالد جلال: أهدرنا فرصا كثيرة أمام الإسماعيلي ولكننا حققنا الفوز

يرى خالد جلال، المدير الفني لفريق فاركو، أن فريقه استحق الفوز أمام الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد.

فاركو حقق الانتصار الأول له في الموسم بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الفريق لم يكن في حالته الطبيعية خلال أول 20 دقيقة، كان هناك توتر ولكن عدنا وسيطرنا على زمام الأمور وأهدرنا 3 أو 4 فرص».

وأضاف: «كانت لنا فرصة خطيرة وارتطمت الكرة في العارضة والشوط الأول كان من الممكن أن ينتهي بنتيجة إيجابية لنا».

وتابع: «بين الشوطين أخبرت اللاعبين بأن هناك مساحات لا بد أن نستغلها وكان لدي سيناريو ودفعت بشكري نجيب وكان نقطة انطلاق».

وأتم: «كان لنا شكل هجومي أفضل وسجلنا هدفًا وحصلنا على الثلاثة نقاط وحظ أوفر لنادي الإسماعيلي».

بهذا الفوز رفع فاركو رصيده للنقطة الرابعة ليقفز للمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثالثة وتراجع للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

ويلتقي فاركو في الجولة الخامسة مع فريق الجونة على ملعب الإسكندرية يوم السبت المقبل 28 أكتوبر، فيما يحل الإسماعيلي ضيفًا على فريق الداخلية في ملعب السلام يوم الإثنين 30 أكتوبر.