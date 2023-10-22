أفادت القناة 12 العبرية، بإصابة إسرائيليين بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ أطلق من قطاع غزة على مستوطنة نتيفوت.

يأتي هذا فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الصاروخ سقط على سيارة كان يرتادها عدد من المستوطنين في نتيفوت، فيما هرعت قوات الأمن إلى المنطقة.

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قتيل مستوطن بصاروخ من غزة في مستوطنة نتيفوت .. شمط السيارة قبل قليل ‼️#Gaza pic.twitter.com/j1X1TTTEeD — ‹ ع̀́بد̀آ̀لله̀ آ̀بوط̀́آ̀لب (@z___1973) October 22, 2023

مصادر عبرية: إصابتان إحداهما خطيرة، وتدمير مركبةٍ وتضرر مبانٍ؛ جرّاء سقوط صواريخ من غزة على مستوطنة "نتيفوت". pic.twitter.com/hh6ZB3uoa6 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 22, 2023

تغطية صحفية: اللحظات الأولى بعد سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة "نتيفوت" جنوب فلسطين. pic.twitter.com/CW1HRiQR8v — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2023

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت توجيه ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ إلى مستوطنة نتيفوت الواقعة على بعد 13 كيلو مترا شرقي قطاع غزة، رداً على المجازر بحق المدنيين (في الأراضي الفلسطينية).

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، اندلع ما يمكن اعتباره أول اشتباك بري ميداني بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية شرقي خانيونس داخل قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، إنها مقاتليها أوقعوا قوة مدرعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار إلى داخل القطاع.

وأضافت أن مقاتليها التحموا مع القوة المقتحمة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا قوات الاحتلال على الانسحاب.

أما من حيث الرواية الإسرائيلية، فقد جيش الاحتلال، إن من سماهم «مسلحين» - في إشارة إلى مقاتلي المقاومة - أطلقوا النار باتجاه قوة للجيش غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم.

وأفاد جيش الاحتلال، في روايته المزعومة، بأن إحدى دباباته هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود في كيسوفيم.

وفي حين لم يتحدث جيش الاحتلال عن سقوط إصابات بين عناصره، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة أربعة جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباكات قرب كيسوفيم في مجمع أشكول شرق خانيونس.