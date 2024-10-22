الاشتباه بضلوع موظفة كبيرة بالبنتاجون في تسريب خطط رد إسرائيل على إيران

قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لـ«سكاي نيوز عربية»، إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران إلى جهات في طهران، بدأ يشير إلى «الاشتباه» بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أمريكية - إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي.

وفي انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق الرسمي، أوضح المسئول أنه تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونجرس بهذا الأمر، خصوصا وأن المشتبه بها تمتلك «تصريحا سريا عالي المرتبة والذي يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية للغاية».

ووفق المعلومات التي حصلت «سكاي نيوز عربية» عليها، فإن المشتبه بها، التي لم تتم إدانتها حتى الآن، آريان طبطبائي، تعمل كمديرة مكتب مساعد وزير الدفاع لويد أوستن، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.

وربط أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وخصوصا من الجمهوريين، اسم المشتبه بها في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، والذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بأنه تصرف بمعلومات سرية من دون أخذ إذن مسبق، وأنه أقام اتصالات مع شخصيات إيرانية بشكل سري.

وفتحت واشنطن تحقيقًا في تسريب غير مصرح به للوثائق السرية التي تتضمن تقييما بشأن خطط إسرائيل للهجوم على إيران، وفقا لثلاثة مسئولين أمريكيين تحدثوا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأشار مسئول رابع إلى أن الوثائق تبدو رسمية وحقيقية.

وتعزى الوثائق إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، وتشير إلى أن إسرائيل مستمرة في نقل أصول عسكرية؛ من أجل شن هجوم عسكري ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المكثف الذي وقع في أول أكتوبر الجاري.

وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف «خمس أعين» الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.