- لا يوجد فصل فيه أكثر من 50 طالبا

أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القضاء على مشكلة الكثافة في الفصول، لا يوجد فصل فيه أكثر من 50 طالبا في كل مدارس الجمهورية.

وأضاف: "كما أنه لا يوجد فصل ليس به مدرس في المواد الأساسية، وتم سد عجز المدرسين بنسبة 90%".

وتابع الوزير: "تم تطوير التعليم الفني وهو مستقبلنا ونموذج المدارس التكنولوجيا التطبيقية نموزجا ناجحا ولدينا 81 مدرسة للتكنولوجيا وسيتم تطويره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة كما يوجد 37 مركز تدريب على مستوى الجمهورية وهناك برتوكول مع وزارة العمل لاستغلالها لطلاب التعليم الفني".



جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيانه اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.



وحول القضاء على مشكلة الغياب، أكد الوزير أن نسبة الحضور في المدارس 85 % وتم معالجة تغييب الطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

واستعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي حول رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.

وشرح الوزير أبرز الخطط والسياسات حول التعليم الفني والثانوي ومعالجة مشاكل الكثافة داخل الفصول وزيادة عدد المدارس وضبط المنظومة وبالإضافة إلى تحسين جودة التعليم.