محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية، داخل مدينة أبو سمبل السياحية، حيث تفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد رافقه سيد سعدي رئيس المدينة، وشعبان حسين مدير الفرق الفنية بهيئة قصور الثقافة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستثمار الأمثل لما يمتلكه من مقومات هائلة تساهم بشكل مباشر في إثراء المنظومة الثقافية والفنية بأبو سمبل ذات الشهرة العالمية وحاضنة مهرجان تعامد الشمس.

واستمع "كمال"، خلال الجولة التفقدية، إلى شرح تفصيلي عن محتويات قصر الثقافة الجديد، حيث إنه مقام على مساحة 5170 م2، ويضم الدور الأرضي منه غرفة مبيت، و2 عنبر مبيت وانتظار، فيما يضم الدور العلوى 8 غرف مبيت مزدوج، ومعرض للفنون التشكيلية، فضلاً عن مساحات مخصصة لأنشطة الطفل والمرأة والحرف اليدوية، وأوفيس، علاوة على المكتبة العامة، ونادي للآدب، وآخر للتكنولوجيا، ومكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار وغرف مخصصة للاستعلامات والأمن والمولد واللوحات والإسقاط وتغيير الملابس لفنانين اثنين، وكذا دورات مياه للرجال والسيدات، وهو الذى يتكامل مع منظومة الحماية المدنية والمداخل الأمامية والخلفية واللاندسكيب.