 بعد ساعة من دوي صفارات الإنذارات.. الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض مسيرتين من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد ساعة من دوي صفارات الإنذارات.. الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض مسيرتين من لبنان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 8:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 8:39 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتهاء واقعة تسلل طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية، دون اعتراضهما، بعد ساعة كاملة من سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، قولها إنه «بعد ساعة كاملة من دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن الانتهاء من واقعة تسلل مسيرتين قادمتين من لبنان دون اعتراض».

ودوّت صفّارات الإنذار على طول الساحل الشمالي لإسرائيل، مساء الثلاثاء، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة تم إطلاقها من لبنان.

وتم إطلاق صفّارات الإنذار بالقرب من الحدود مع لبنان، ووصلت إلى جنوب مدينة حيفا.

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