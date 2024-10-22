أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتهاء واقعة تسلل طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية، دون اعتراضهما، بعد ساعة كاملة من سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، قولها إنه «بعد ساعة كاملة من دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن الانتهاء من واقعة تسلل مسيرتين قادمتين من لبنان دون اعتراض».

צה"ל על ההתרעות מחשש לחדירת כטב"ם: "נעשים מאמצים למעקב ויירוט המטרה"@rubih67, אורלי אלקלעי https://t.co/kHrQuJ5CNT pic.twitter.com/qfZ96ateU8 — כאן חדשות (@kann_news) October 22, 2024

ودوّت صفّارات الإنذار على طول الساحل الشمالي لإسرائيل، مساء الثلاثاء، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة تم إطلاقها من لبنان.

وتم إطلاق صفّارات الإنذار بالقرب من الحدود مع لبنان، ووصلت إلى جنوب مدينة حيفا.