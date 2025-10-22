ميرتس يشارك في مؤتمر بلندن لتعزيز انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

يشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين في مؤتمر يعقد في لندن، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل دعم دول غرب البلقان الساعية لاعتماد معايير الاتحاد الأوروبي.

ويمثل عدد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في المؤتمر، الذي يُعقد في إطار ما يعرف بـ"عملية برلين"، وهي مبادرة أطلقتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عام 2014.



ويستهدف هذا الإطار كلاً من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.

وقالت المملكة المتحدة، التي تستضيف المؤتمر رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف هو "تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة الأمن والنمو الاقتصادي".

ويتطلب الاتحاد الأوروبي من هذه الدول تنفيذ إصلاحات محددة كشرط أساسي للانضمام إليه، إلا أن وتيرة التقدم متفاوتة، إذ توقفت بعض الدول عن إحراز أي تقدم منذ سنوات، ما أثار حالة من الإحباط.

ودعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول مؤخرا إلى تسريع العملية، محذرا من أن استمرار التأخير قد يفتح الباب أمام الصين وروسيا لاستغلال الفراغ في منطقة البلقان.