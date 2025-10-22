شرطة أوغندا: مقتل 63 شخصا على الأقل في حادث تصادم عدة مركبات غرب البلاد

ذكرت الشرطة في أوغندا أن 63 شخصا على الأقل قتلوا في حادث تصادم عدة مركبات في غرب البلاد.

ووقع الحادث بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي(2100 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء) على الطريق السريع المؤدي إلى جولو، وهي مدينة رئيسية في شمال أوغندا.

وقالت الشرطة في بيان إن الحادث وقع بين أربع مركبات، بما فيها حافلتان، حيث بدأ الحادث عندما حاول سائق حافلة تجاوز شاحنة واصطدامه بها من الأمام.

يشار إلى أن حوادث الطرق المميتة شائعة في أوغندا، حيث أن الطرق غالبا ما تكون ضيقة. وعادة ما تلقي الشرطة باللوم في تلك الحوادث على السائقين الذين يسيرون بسرعة.

وأضاف بيان الشرطة "في هذا الحادث، اصطدمت حافلتان من الأمام خلال مناورات التجاوز".

وأضافت الشرطة "مع استمرار التحقيقات، نحث بقوة جميع سائقي السيارات على توخي أقصى درجات الحذر على الطرق، بالأخص تجنب التجاوز الخطير والمتهور، الذي يظل واحدا من الأسباب الرئيسية للحوادث في البلاد".