وزير الداخلية الفرنسي: 700 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني في بلادنا

أفاد وزير الداخلية الفرنسي لورون نوناز بأن التقديرات بشأن أعداد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا تناهز 700 ألف شخص.

وقال الوزير نوناز ، في تصريحه لقناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء ، إن العدد يمثل حتى الآن تقديرات تعتمد على عدة مصادر.

وتشمل هذه التقديرات في الجزء الأكبر منها ، وفق الوزير الفرنسي، أعداد المنتفعين بالخدمات الطبية التي تسديها الدولة للمهاجرين غير النظاميين، حيث قدر عددهم في 2024 بحوالي 470 ألفا.

وغالبا ما تمثل هذه التقديرات حول تدفقات الهجرة غير الشرعية، موضع جدل بين السياسيين في فرنسا لكن الأعداد تراوحت بشكل عام منذ 2021 بين 600 ألف و900 ألف.

وكان وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان أشار أيضا إلى 700 ألف مقيم غير قانوني في عام 2021.

وقال نوناز "الموضوع على غاية من الأهمية والتعقيد ويستدعي نقاشا أيضا مع شركائنا الأوروبيين. نحن بكل تأكيد نتحرك بقوة لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وبحسب بيانات "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" الفرنسي لعام 2024، يعيش في فرنسا 7ر7 مليون أجنبي ما يمثل حوالي 3ر11 % من إجمالي عدد السكان.