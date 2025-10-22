نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة

أبدى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومبعوثان آخران التفاؤل اليوم الثلاثاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة.

ووصف إلى جانب مبعوثين آخرين التقدم الذي تم إحرازه بأنه "أفضل مما كنت أتوقع"، فيما أقروا بالتحديات الكبيرة المتبقية، من نزع سلاح حركة حماس إلى توزيع المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المنطقة التي دمرها عامان من الحرب.

وقال المبعوث ستيف ويتكوف "نحن نتجاوز ما كنا نعتقد أننا سنصل إليه في هذا الوقت".

وزار فانس اليوم مركزا تم افتتاحه حديثا في إسرائيل للتعاون المدني والعسكري، ووصفه بأنه محوري للإبقاء على خطة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة في غزة على المسار الصحيح.

ويتواجد فانس، وويتكوف وآخرون في إسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في أعقاب موجة من العنف الدامي والتساؤلات حول خطة السلام طويلة الأمد.

وحاول فانس التخفيف من فكرة أن زيارته، أول زيارة له لإسرائيل كنائب رئيس، تم ترتيبها بصورة عاجلة للحفاظ على وقف إطلاق النار. وقال إنه يشعر "بالثقة في أننا سنكون في وضع يستمر فيه هذا السلام"، لكنه حذر من أنه إن لم تتعاون حماس، فسيتم "القضاء عليها".

وألمح جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، إلى تعقيد الاتفاق: "يتحول الجانبان من حرب طاحنة إلى وضعية سلام الآن".

ومن المقرر أن يلتقي فانس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن يبقى في المنطقة حتى يوم الخميس.

وقالت حماس اليوم الثلاثاء إنها استعادت رفات رهينتين إضافيتين وتعتزم تسليمهما مساء الثلاثاء.

ودعا فانس إلى "التحلي بالقليل من الصبر" وسط الإحباط الإسرائيلي إزاء وتيرة حركة حماس في إعادة رفات الرهائن.

وقال فانس: "بعض هؤلاء الرهائن مدفونون تحت آلاف الأرطال من الأنقاض. بعض الرهائن، لا أحد يعرف حتى مكان وجودهم". وأضاف: "إن هذا في حد ذاته سبب يدعو إلى التحلي بقليل من الصبر".

وتابع أن "الكثير من هذا العمل صعب للغاية" بينما واجه أسئلة حول الخطوات التالية، وحث على المرونة.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر. وفي حين أنه تعرض للاختبار بسبب القتال يوم الأحد وتبادل الاتهامات بالانتهاكات، أكدت كل من إسرائيل وحماس التزامهما بالاتفاق. وقد أوضح ترامب أنه يريد لهذا الاتفاق أن ينجح.