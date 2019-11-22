رئيس الاستخبارات الأمنية السابق في أستراليا يحذر من التدخل الصيني

حذر الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية دونكان لويس، في تعليقات له نشرت اليوم الجمعة، من محاولات التدخل "الخبيثة" التي تقوم بها حكومات أجنبية في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيراً بشكل خاص إلى الصين.

وقال لويس في مقتطفات من مقابلة مع صحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "التجسس والتدخل الأجنبي أمر خبيث"، مضيفا أن " آثاره قد لا تظهر لعقود، وبحلول ذلك الوقت يكون قد فات الأوان. وتستيقظ ذات يوم وتجد القرارات التي تتخذ في بلدنا لا تخدم مصلحة بلدنا".

وفي أول مقابلة له منذ تقاعده في سبتمبر الماضي بعد خمس سنوات قضاها في رئاسة منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، قال لويس إن أي شخص في منصب سياسي كان هدفًا محتملاً للصين، التي تعمل أيضًا على كسب النفوذ في الدوائر الاجتماعية والتجارية والإعلامية.

وقال إن الصين "غالبا" هي ما يقلق السلطات الأسترالية، على الرغم من أن دولا أخرى تثير القلق أيضًا.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أصدرت أستراليا تشريعا لمكافحة التدخل الأجنبي في السياسة والشؤون الداخلية الأخرى.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت الحكومة أيضًا تحقيقًا للنظر في التدخل الأجنبي في نظام التعليم الأسترالي، بعد اشتباكات داخل حرم جامعي بين محتجين يؤيدون حملة هونج كونج المؤيدة للديمقراطية وآخرين يؤيدون الحكومة الصينية.