القبض على شخصين في لايبتسيج الألمانية بعد إلغاء مظاهرات مناهضة لتدابير كورونا

قال مسؤولون ألمان إن الشرطة احتجزت اثنين على الأقل من المتظاهرين وسجلت 18 فعلا إجراميا في مدينة لايبتسيج شرقي البلاد بعد ساعات من إلغاء مظاهرة كانت مقررة ضد قيود التدابير المفروضة للوقاية من فيروس كورونا في اللحظة الأخيرة يوم السبت.

وكان من المقرر إقامة الاحتجاج ضد الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس في وسط ميدان كورت-مازور-بلاتس، لكن المنظم الرئيسي ألغاه حتى بعد أن بدأ بعض الأشخاص في التوافد إلى الموقع.

وذكرت الشرطة إن المنظم ألغى الاحتجاج بسبب "عدم اكتمال" شهادته الطبية الخاصة بإعفاءات أقنعة الوجه الواقية.

وظلت الشرطة في حالة تأهب طوال فترة ما بعد الظهر والمساء لمنع مؤيدي المظاهرة الملغاة من الاشتباك مع المتظاهرين من معارضيها.

وقالت شرطة لايبتسيج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن المتظاهرين ارتكبوا أذى بدنيا خطيرا وانتهاكا للسلم. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية. وأمرت قوات الأمن إجمالي 44 شخصا بمغادرة المنطقة.