مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى توزيع عادل للقاحات كورونا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقال تيدروس، اليوم السبت، في مؤتمر ضم قادة مجموعة الدول العشرين لأهم الاقتصاديات في العالم، التي ترأسها حاليا السعودية عبر تقنية الفيديو، "هذا هو الشرط الأساسي لاحتواء الوباء ولتعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع".

وأضاف، في الكلمة التي نشرت نصها منظمة الصحة العالمية، أن دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي سكان العالم، و80% من الاقتصاد العالمي تتحمل مسئولية خاصة في هذا الصدد.