ضبط 12 شخصا لتنقيبهم عن الآثار في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 12 شخصًا لتنقيبهم عن الآثار بالجيزة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 شخصًا، لاثنين منهم معلومات جنائية) حال حفرهما وتنقيبهم عن الآثار داخل العقار محل سكن أحدهم الكائن بدائرة القسم، وعثر بداخله على حفرة (بقطر 1.5متر، وعمق 8 أمتار)، وكمية من الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بإجرائهم أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.