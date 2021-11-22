 بي تي إس الكوري الجنوبي أول فريق غنائي آسيوي ينال جائزة فنان العام بحفل جوائز الموسيقي الأمريكية - بوابة الشروق
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بي تي إس الكوري الجنوبي أول فريق غنائي آسيوي ينال جائزة فنان العام بحفل جوائز الموسيقي الأمريكية

سول (د ب ا)
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:37 م

حصل فريق "بي تي إس" الكوري الجنوبي الغنائي، اليوم الاثنين، على جائزة فنان العام بحفل جوائز الموسيقي الأمريكية، ليصبح بذلك أول فريق آسيوي يحصل على هذه الجائزة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الفريق تغلب على خمسة مغنين كبار هم آريانا جراندي ودراك وتايلور سويفت وذا ويك إند.

وقال ار ام، العضو بالفريق الغنائي خلال تسلم الجائزة "نحن نشعر بالفخر الشديد لوقوفنا على هذا المسرح مع الفنانين الرائعين المتواجدين هنا".

وقال سوجا، أحد أفراد الفريق إنه لم يتوقع أبدا الفوز بهذه الجائزة، وتقدم بالشكر لمحبي الفريق لدعمهم.

وفاز الفريق أيضا بجائزة أفضل فريق أو ثنائي غنائي لموسيقي البوب وأفضل أغنية بوب عن أغنية "باتر".


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