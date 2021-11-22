صندوق النقد الدولي يوافق على إحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان

وافق صندوق النقد الدولي على إعادة إحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان، في خطوة من شأنها دعم الاقتصاد المنهك.

وكانت تمت الموافقة لباكستان على القرض عام 2019 لإنقاذ الاقتصاد من أزمتي ميزان المدفوعات والعجز المالي، إلا أنه تم تعليقه مرتين بعد صرف ثلاث شرائح فقط.

وتسلمت باكستان شريحة بقيمة 500 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتم التعليق الأخير، نظرا لعدم التزام البلاد بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان لإحياء الحزمة.

وذكر البيان، أن صرف شريحة أخرى سيتوقف على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق وتحرك إسلام آباد لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.

ويُنظر إلى الاتفاق على أنه دفعة كبيرة لباكستان لإنعاش اقتصادها المتعثر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع حول العالم.

ويأتي اتفاق صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من إعلان السعودية، الحليف طويل الأمد لباكستان، إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، لمساعدة البلاد على الحفاظ على احتياطياتها عند مستوى آمن.