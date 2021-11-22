آمنة نصير: يجب النظر إلى ضرورات وأسباب الزواج الثاني

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه يجب النظر إلى الزواج الثاني لضرورته وأسبابه، معقّبة: "لا يجب أن يكون الأمر سداح مداح".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ الزوج عليه إبلاغ زوجته الأولى بزواجه الثاني لأنه في هذه الحالة يكون مخادعًا، متسائلة: "أين العدل الذي يكون بين الزوجين إذا لم يخبرها".

وأوضحت أنّ الرجل عليه تحمل تبعات الزواج الثاني طالما أنّه أقدم عليه، لافتة إلى أنّ الرجل إلى تزوج للمرة الثانية دون وجود أسباب فيجب أن صادقًا في الواقع الذي يعيشه وأن يخبر زوجته بذلك.

ولفتت إلى أنّ الزواج المتعدد يحتم ضرورة تحقيق العدل بين الاثنتين، مشدّدة على أن جزءًا من هذه العدالة هو إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.

وأثيرت حالة من الجدل منذ الإعلان عن الزيجة الثانية لبطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ"بيج رامي".

واحتفل بيج رامي بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى.

وقال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنّ المأذون الذي عقد زواج "بيج رامي"، كان عليه إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني، مؤكدًا أن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.