توقعات بتراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر

أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء تراجعا في معدل التضخم في كوريا الجنوبية على أساس شهري في نوفمبر قبل زيادة أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع من بنك كوريا المركزي هذا الأسبوع بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هناك توقعات بأن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2ر4% خلال العام المقبل، بانخفاض 1ر0 نقطة مئوية عن 3ر4% مقارنة بمسح أجري الشهر السابق، وفقا للاستطلاع الذي أجراه بنك كوريا المركزي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتم مراقبة الأرقام عن كثب لأن حركتها الصعودية يمكن أن تتسبب في قيام الشركات برفع الأسعار وأن يطالب الأشخاص بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في المستقبل.

وجاءت القراءة الأخيرة قبل رفع بنك كوريا لأسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في اجتماع السياسة الأخير لهذا العام المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يمثل الزيادة السادسة على التوالي والتاسعة في تكلفة الاقتراض منذ آب/أغسطس من العام الماضي حيث تسعى البلاد جاهدة للسيطرة على التضخم.

وقفزت أسعار المستهلكين - وهي مقياس رئيسي للتضخم – 7ر5% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالعام السابق لتتسارع من ارتفاع بنسبة 6ر5% في الشهر السابق. وكان ذلك أعلى بكثير من هدف التضخم متوسط الأجل للبنك المركزي البالغ 2%.