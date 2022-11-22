تركيا تستدعي السفير السويدي

ذكرت تقارير أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي.



وقالت وزارة الخارجية السويدية في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء السويدية مساء أمس الاثنين: "نستطيع أن نؤكد أنه تم استدعاء السفير السويدي للقاء في وزارة الخارجية التركية". ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل.



وكتبت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مساء أمس الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن الاستدعاء يرجع إلى واقعة بالسفارة التركية في ستوكهولم.



ووفقا لما ذكرته الأناضول، فإنه تم عرض صور على مبنى سفارة أنقرة في السويد اشتملت على "دعاية إرهابية" وإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ويتردد أن جماعات مقربة من حزب العمال الكردستاني المحظور هى التي وراء ذلك.



وكتبت الأناضول أن السفير السويدي ستيفان هيرستروم قال إنه سوف يتخذ الإجراءات الضرورية.



ويشار إلى أن أنقرة تعارض حاليا انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) معللة ذلك بدعم الدولتين لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بالإضافة إلى أمور أخرى.