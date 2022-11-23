 الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لمساعدة الشركات المتضررة من حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لمساعدة الشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 11:09 م

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على قيام ألمانيا بتوزيع نحو 45 مليار يورو (3ر46 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية للشركات التي تضررت أنشطتها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وركز الحكم بشكل محدد على التعديلات على نظم المساعدات الألمانية التي تمت صياغتها ردا على الحرب وتأثير تداعياتها في مختلف أنحاء أوروبا.

ويمكن توزيع المساعدات حتى 31 ديسمبر 2023، وفي السابق، كان من المفترض أن تنتهي عملية توزيع المساعدات بنهاية العام الجاري 2022 .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلقى الشركات المنفردة الآن ما يصل إلى مليوني يورو، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي يبلغ 500 ألف يورو.

وتكافح الشركات في مختلف أنحاء العالم مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهما مشكلتان مرتبطتان بالغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة التي فرضت على موسكو.

وستقدم الأموال المتاحة للشركات الألمانية إما في صورة قروض أو منح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك