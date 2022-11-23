الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية لمساعدة الشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على قيام ألمانيا بتوزيع نحو 45 مليار يورو (3ر46 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية للشركات التي تضررت أنشطتها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وركز الحكم بشكل محدد على التعديلات على نظم المساعدات الألمانية التي تمت صياغتها ردا على الحرب وتأثير تداعياتها في مختلف أنحاء أوروبا.

ويمكن توزيع المساعدات حتى 31 ديسمبر 2023، وفي السابق، كان من المفترض أن تنتهي عملية توزيع المساعدات بنهاية العام الجاري 2022 .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلقى الشركات المنفردة الآن ما يصل إلى مليوني يورو، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي يبلغ 500 ألف يورو.

وتكافح الشركات في مختلف أنحاء العالم مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهما مشكلتان مرتبطتان بالغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة التي فرضت على موسكو.

وستقدم الأموال المتاحة للشركات الألمانية إما في صورة قروض أو منح.